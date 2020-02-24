Наезд на толпу в Германии назвали покушением на убийство

Названа причина наезда автомобиля на толпу в Германии, в результате которого пострадали около 30 человек. Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне рассматривает инцидент на карнавале в Фолькмарзене как покушение на убийство, передает РИА Новости.

Сообщается, что водитель въехавшего в толпу автомобиля — 29-летний местный житель, гражданин Германии. Во время наезда он получил травмы, следователи проведут допрос после выздоровления обвиняемого. Пока о его мотивах ничего не сообщается.

Инцидент произошел 24 февраля около 14:30 по местному времени. Большинство пострадавших получили серьезные травмы, среди них есть дети. Водитель был задержан.

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