Путина признали самым популярным зарубежным политиком в Молдавии

Президент России Владимир Путин признан самым популярным зарубежным политиком в Молдавии, следует из данных опроса, проведенного Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS). Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы IMAS Дору Петруци, российский лидер оказался популярнее канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа.

«Мы спрашивали, кто из иностранных лидеров может стать примером для нашей страны. На первом месте Владимир Путин — 38 процентов, Ангела Меркель на втором — 22 процента, [президент Румынии] Клаус Йоханнис на третьем — 9 процентов, Дональд Трамп на четвертом — 3 процента», — сказал он.

Также Петруци отметил, что 35 процентов опрошенных хотели бы видеть на посту главы Молдавии действующего президента Игоря Додона, четверть респондентов отдали бы предпочтение лидеру оппозиционной Партии действия и солидарности Майе Санду, а лидера Демократической партии Молдавии Павла Филипа поддержали бы 8 процентов опрошенных.

Ранее сообщалось, что самым популярным зарубежным политиком у россиян является президент Белоруссии Александр Лукашенко. Позитивное отношение к белорусскому лидеру связано с тем, что он воспринимается как пророссийский политик, считают социологи.

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