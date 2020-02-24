США собрались поставить Индии военных вертолетов на три миллиарда долларов

Соединенные Штаты поставят Индии военные самолеты и другую технику на общую сумму в три миллиарда долларов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе официального визита в индийский штат Гуджарат, сообщает ТАСС.

По словам Трампа, договоры о поставках будут подписаны 25 февраля. Американская сторона собирается продать Индии «самые лучшие и современные вооружения».

Американский лидер добавил, что США продолжают развивать оборонное сотрудничество с Нью-Дели и рассчитывают на заключение соглашений со страной, которую в Вашингтоне считают «одной из самых лучших и грозных в мире». «Мы делаем величайшее оружие. Мы делаем лучшее и сотрудничаем сейчас с Индией», — объявил он.

21 февраля Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) со ссылкой на Jane's Defence Weekly писал, что правительство Индии одобрило закупку 24 американских многоцелевых морских вертолетов MH-60R производства Lockheed Martin/Sikorsky, а также сопутствующего оборудования, запчастей и услуг. Сделка оценивалась в 2,6 миллиарда долларов. С учетом нее за последние 18 лет Индия купила у США вооружений и военной техники на более чем 20 миллиардов долларов.

MH-60R заменят стоящие на вооружении ВМС Индии устаревшие Mk-42B/C и Ka-28, которые применялись для противокорабельной и противолодочной борьбы, огневой поддержки, поисково-спасательных операций. Новые вертолеты можно будет использовать также для разведки, перевозки войск и снабжения, ретрансляции связи, логистической поддержки. Всего стране необходимо закупить 123 новых вертолета.

Ранее Нью-Дели закупил у России ракетные комплексы С-400 «Триумф», из-за чего Вашингтон пригрозил стране санкциями.

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