Индия будет собирать российские зенитные ракеты

Индия будет собирать на своем государственном предприятии ракеты для российских портативных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла С». О готовящейся продаже лицензии со ссылкой на официального представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ сообщает РИА Новости.

Сообщается, что контракт, по поводу которого сейчас идут переговоры, будет включать как поставку готовых ПЗРК, так и сборку их комплектующих на территории Индии. Как сообщало издание Defence News, объем итоговой сделки может достигнуть 1,5 миллиарда долларов: индийское государство якобы планирует купить у РФ 5175 ракет и пусковых установок, а еще 600 ракет собрать на собственных заводах. Также известно, что на вооружении у индийской армии уже находятся менее современные ПЗРК «Игла».

В июле 2019 года стало известно, что Индия заключила с Россией контракт на поставку примерно одной тысячи авиационных ракет.

Ранее в том же месяце сообщалось, что поставки Индии российских зенитных ракетных комплексов С-400 завершатся к апрелю 2023 года.

Контракт на поставку комплексов был заключен 5 октября 2018 года во время визита российского лидера Владимира Путина в Нью-Дели. Стоимость контракта превышает 5 миллиардов долларов. После этого президент США Дональд Трамп пообещал дать ответ на покупку Индией российских С-400.

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