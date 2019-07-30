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Индия закупила тысячу российских ракет

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Россия поставит Индии около тысячи авиационных ракет. Об этом сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), передает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что Москва и Нью-Дели некоторое время назад подписали «достаточно крупные контракты». Они подразумевают «поставку порядка 1000 ракет различного назначения», добавили в ФСВТС. Не уточняется, когда именно они будут поставлены, а также суммы сделок.

29 июля агентство ANI News сообщило, что Индия приобретет у России ракеты класса «воздух-воздух» на более чем 200 миллионов долларов. Отмечалось, что речь идет о Р-27, которые установят на истребители Су-30МКИ ВВС Индии.

Ранее в июле стало известно, что поставки Индии российских зенитных ракетных комплексов С-400 завершатся к апрелю 2023 года.

Контракт на поставку комплексов был заключен 5 октября 2018 года во время визита российского лидера Владимира Путина в Нью-Дели. Стоимость контракта превышает 5 миллиардов долларов. После этого президент США Дональд Трамп пообещал дать ответ на покупку Индией российских С-400.

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