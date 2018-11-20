Индия вознамерилась купить новые российские «Иглы»

Индия намерена закупить у России переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла-С» на 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает The Economic Times.

Как пишет газета, российское предложение в Дели посчитали более выгодным, чем покупку французских ПЗРК «Мисталь» или шведских «Рэйрайдеров» (RBS 70). Отмечается, что сумма контракта с Россией оказалась ниже, чем изначально предполагало правительство Индии.

По информации Financial Express, «Рособоронэкспорт» осуществит продажу «Игл» на три миллиарда долларов. Контракт включает поставку по меньшей мере тысячи ракет, отмечает издание. Новые ПЗРК предназначены для замены комплексов «Игла-М», находящихся на вооружении индийской армии.

В октябре Москва и Дели заключили контракт на поставку ЗРК С-400. Позднее сообщалось, что пять полков будут поставлены в Индию в предельно сжатые сроки — 2,5 года.

ПЗРК «Игла» используются для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех. Комплексы находятся на вооружении армии России, стран СНГ, а также экспортируются более чем в 30 государств.

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