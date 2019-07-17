Россия посетовала на попытки США сорвать поставки С-400 в Индию

США активно пытаются сорвать поставки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Индию. На это указал российский вице-премьер Юрий Борисов в интервью «Интерфаксу».

По его словам, договор на закупку вооружения уже заключен, однако «американцы ездят туда и пытаются уговорить индийцев разорвать с нами контрактные отношения». Они в том числе предлагают свои товары, лишь бы в Нью-Дели не закупали российские системы, отметил он.

Борисов добавил, что интерес к оружию из России не скрывают многие страны, по этой теме ведутся переговоры. В то же время раскрывать «стоящие в очереди» за С-400 государства он не стал.

В конце июня сообщалось, что Индия намерена «четко донести» до госсекретаря США, что не будет отказываться от покупки комплексов у России. До этого представитель американского Госдепартамента заявляла, что Вашингтон пытается уговорить Индию отказаться от С-400.

Ранее сообщалось, что Нью-Дели приобретает российские системы из-за того, что аналогичное оружие имеет Китай.

Контракт на поставку комплексов Индии был заключен 5 октября 2018 года во время визита российского лидера Владимира Путина в Нью-Дели. После этого президент США Дональд Трамп пообещал дать ответ на покупку индийской стороной российских С-400.

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