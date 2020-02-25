В Пентагоне заметили рост активности российских подлодок

В Пентагоне заметили, что активность подводного флота России в 2019 году возросла в полтора раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс, передает РИА Новости.

По словам Уолтерса, специалисты американского военного ведомства сравнили активность подводных действий России на протяжении лета и осени прошлого года с аналогичным периодом 2018-го. «Мы увидели увеличение на 50 процентов количества ресурсов под водой, которые Россия направила в том числе и на операции по патрулированию подводными лодками за пределами своих границ», — уточнил генерал.

При этом он отметил, что также чаще стало наблюдаться адекватное поведение российских моряков. «Это наблюдение — это еще одно из соображений по поводу того, насколько важно продолжать улучшать наши возможности для конкуренции, чтобы снизить риски и обеспечить свободу наших действий», — добавил глава Европейского командования США.

Ранее в феврале Пентагон показал карту, на которой показаны участки Мирового океана, где Россия и Китай проявляют повышенную активность. Согласно ей, усиление присутствия Москвы было замечено, в частности, вблизи юго-восточного побережья Северной Америки, в Карибском бассейне, в северной части Атлантического океана, а также в Средиземном море и в Арктике.

В ноябре прошлого года о небывалой активности российских подлодок заявили в НАТО. Там отметили, что с момента окончания холодной войны Россия постоянно усиливает операции под водой, в связи с чем альянс будет вынужден ответить увеличением своих патрулей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



