Пентагон объяснил причины размещения ядерных зарядов малой мощности на подлодках

Размещение новых ядерных боеголовок малой мощности W76-2 на подводных лодках необходимо Вашингтону для удерживания любой из стран мира от конфликта с США. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает ТАСС.

По его словам, такое оружие дает верховному главнокомандующему США возможности для разных вариантов действий, включая вооруженное противостояние. «В конечном счете мы хотим сдерживать конфликт, но если будет необходимо, то хотим быть готовыми воевать и выиграть», — сказал он.

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Ранее в России отреагировали на размещение ядерных зарядов малой мощности на американских подлодках. Так, замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия «с большой тревогой» наблюдает за действиями США. По его словам, американцы могут допускать ведение ограниченной ядерной войны.

В свою очередь, обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин отметил, что России стоит опасаться возвращения ядерных зарядов в американскую концепцию ведения боевых операций. В качестве примера он напомнил о плане США использовать в Ираке маломощный ядерный взрыв, который электромагнитным импульсом уничтожил бы местные системы противовоздушной обороны.

В феврале заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд рассказал о новом ядерном арсенале страны. По его словам, военно-морские силы Соединенных Штатов расширили свой ядерный арсенал, разместив на подводных лодках с баллистическими ракетами две новые боеголовки малой мощности W76-2. Их мощность в два раза меньше, чем у «Малыша» (Little Boy), которую сбросили на японскую Хиросиму в 1945 году.

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