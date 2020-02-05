В России рассказали о тревоге из-за ядерных зарядов на подлодках США

В российском МИД отреагировали на размещение ядерных зарядов малой мощности на американских подлодках. Как рассказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков, Россия «с большой тревогой» наблюдает за действиями США, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, беспокойство связано не с угрозой своей безопасности, а «с точки зрения доктрин и концепций, которые применяются американцами в ядерной сфере». Замглавы МИД отметил, что Россия, напротив, «обезопасила себя и вооружением, и новыми образцами военной техники».

По мнению Рябкова, появление зарядов пониженной мощности на подлодках США говорит о возможности их применения. Он отметил, что американцы могут допускать ведение «ограниченной ядерной войны и победу в этой войне».

РБК напоминает, что ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд рассказал о новом ядерном арсенале страны. По его словам, военно-морские силы Соединенных Штатов расширили свой ядерный арсенал, разместив на подводных лодках с баллистическими ракетами две новые боеголовки малой мощности W76-2. Их мощность в два раза меньше, чем у «Малыша» (Little Boy), которую сбросили на японскую Хиросиму в 1945 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



