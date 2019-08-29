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Невероятно ценного военного убрали с суперсекретной подлодки США

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Джо Кортни и Джонатан Себик

Высокопоставленного американского военного освободили от должности на секретной подводной лодке из-за «потери уверенности в его возможности принимать адекватные решения». Об этом пишет Daily Mail.

Как отмечается, капитан-лейтенанта Джонатана Себика, бывшего старшим помощником командира USS Jimmy Carter («Джимми Картер»), на прошлой неделе перевели на другую субмарину. Это произошло после того, как у командования возникли вопросы к его поведению. В то же время в чем именно они заключались, не уточняется. На подлодке мужчина служил с конца апреля 2018 года.

Себик в 2016 году получил продвижение по службе. Во время церемонии член палаты представителей Конгресса США Джо Кортни назвал его невероятно ценным военнослужащим.

В последние недели несколько высокопоставленных служащих Военно-морских сил США были уволены или переведены на другие должности, подробности обычно не уточнялись. При этом эксперты отмечают, что масштабы перестановок не такие уж и необычные.

USS Jimmy Carter — третья и последняя субмарина, построенная по проекту «Сивулф». Daily Mail пишет, что она считается одной из самых засекреченных подлодок США. Утверждается, что она может быть самой передовой в американских Военно-морских силах, обладает способностью уничтожать беспилотные подводные аппараты и, вероятно, работать с подводными кабелями.

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