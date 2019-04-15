Британские моряки попались на кокаине перед слежкой за российскими подлодками

Группа служащих Королевского военно-морского флота Великобритании была отстранена от работы на подводной лодке из-за положительного анализа на наркотики. Об этом сообщает The Telegraph.

Обязательный тест не прошли служащие HMS Talent, вооруженной крылатыми ракетами «Томагавк». Это произошло после того, как служащие посетили вечеринку. Как отмечается, семерых нарушителей передали военной полиции.

Сообщается, что субмарина готовилась к сложной миссии по отслеживанию движения российских подводных лодок в Северном море и за Полярным кругом. HMS Talent должна была отплыть из Девонпорта еще 12 апреля, однако вечером 13-го все еще находилась на базе.

В Министерстве обороны Великобритании подтвердили произошедшее. Действия солдат назвали несовместимыми с военной службой. «Это серьезный конфуз для высшего руководства. Требуются годы, чтобы обучить подводников выполнять высококвалифицированную работу в море, и ВМФ только что потерял семерых парней из-за одной глупой ночи», — сообщил газете источник во флоте.

Кроме того, ведомство подтвердило отстранение от службы еще шести военных из базирующегося в Йоркшире полка материально-технического снабжения. Их анализы также показали наличие в организме кокаина. Отмечается, что остальным военным теперь грозят увеличение числа проверок и специальные лекции.

The Telegraph также пишет, что четыре года назад HMS Talent попала на первые полосы газет, когда ей потребовалось 500 тысяч фунтов (577 тысяч евро) на ремонт. Сообщалось, что субмарина столкнулась с айсбергом во время миссии по слежению за российскими подлодками.

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