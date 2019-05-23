Сослуживца принца Гарри выгнали из армии за наркотики

Капрала Фрэнки О'Лири, служившего вместе с британским принцем Гарри и присутствовавшего на его свадьбе, уволят из конного полка за употребление кокаина. Об этом пишет Mirror.

Как сообщается, его тест на наркотик класса «А» дал положительный результат. В связи с политикой нулевой терпимости в ближайшее время О'Лири уйдет со службы. Отмечается, что он стал одним из четырех военных, попавшихся на наркотиках в последние дни.

Как рассказал один из друзей провинившегося, О'Лири знает, что совершил огромную ошибку, которая стоила ему любимой работы: «Он чувствует, что подвел семью, друзей и полк».

О'Лири служил с Гарри в Афганистане в 2007 году и был его радистом. На свадьбе в 2018-м он входил в свиту принца: был одним из 24 солдат, которые сопровождали его карету после свадьбы.

В апреле сообщалось, что группа служащих Королевского военно-морского флота Великобритании была отстранена от работы на подводной лодке из-за положительного анализа на наркотики. Субмарина готовилась к сложной миссии по отслеживанию движения российских подводных лодок.

Политика нулевой терпимости была введена в ноябре 2018-го. В соответствии с ней запрещен повторных прием на службу тех, кто даже единожды провалил тестирование.

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