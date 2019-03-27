Британского солдата наказали за неисполнение приказа в виртуальном бою

Военнослужащему британской армии из Эдинбурга сделали выговор за убийство сослуживца в виртуальном бою, сообщает Daily Mail.

Солдата обвинили в неисполнении приказа и в качестве наказания отправили в выходные дни в пригород Эдинбурга охранять Редфордские казармы.

По словам одного из военнослужащих, на протяжении двух недель солдаты проходили виртуальные учения, отрабатывая тактику боя на городских улицах. Их персонажи передвигались на бронированных машинах по вражеской территории, когда один солдат решил открыть огонь по сослуживцу. После этого он направил свою машину на другие автомобили. Действия провинившегося солдата позабавили однополчан, а командиры обвинили его в недостаточном профессионализме.

Это первый случай в истории британской армии, когда военнослужащего наказали за действия, совершенные в виртуальном мире, а не в реальной жизни, отмечает Daily Mail.

Представитель министерства обороны Великобритании подчеркнул, что ведомство серьезно подходит к вопросу военной подготовки, «и любой, кто мешает этому обучению, будет подвергнут дисциплинарному взысканию». По словам солдат, они бы предпочли проходить обучение на природе, однако в министерстве отметили, что виртуальные программы позволяют «воспроизводить сложные сценарии, экспериментировать с новыми тактиками и тестировать новые транспортные средства в различных средах».

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