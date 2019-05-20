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Раскрыт сексуальный скандал на американской подлодке

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ВМС США расследуют сексуальный скандал на одной из атомных подводных лодок. Как сообщил 17 мая портал Military.com, моряки составляли списки, оценивающие сексуальную привлекательность их сослуживцев женского пола.

Экипаж атомного подводного ракетного крейсера USS Florida подвергся проверкам и наказаниям после того, как стало известно о документах, содержавших оскорбительные шутки и неприемлемые комментарии в отношении коллег-женщин. По меньшей мере двое членов экипажа были уволены из рядов армии, несколько военных получили дисциплинарные взыскания.

Информацию о списках передал командованию один из подводников-мужчин в июне 2018 года. Сообщается, что командир подлодки Грегори Керчер, узнав о них, не начал расследование, а попытался выяснить авторство документов. В результате командование отстранило Керчера от поста.

Уточняется, что USS Florida — вторая подводная лодка американского флота, в составе команды которой присутствуют женщины — на момент скандала их было 32 из 173 членов экипажа. Пять из них служили в офицерских званиях, две были младшими офицерами.

Во всех странах НАТО, располагающих атомным подводным флотом, женщины служат на подлодках. Последней к этому пришла Франция — француженок допустили на подводные ракетоносцы в 2015 году. В ВМФ России не планируют вводить такую практику.

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