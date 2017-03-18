Силовые структуры
 

Руководство ВМФ отказало женщинам в службе на подлодках

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В ближайшем будущем женщины не будут служить на подводных лодках Военно-морского флота России. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил начальник Управления боевой подготовки ВМФ контр-адмирал Виктор Кочемазов, передает ТАСС.

По его словам, в этом нет необходимости. «Чем это заканчивается, мы все слышим из средств массовой информации — это массовые скандалы кругом по различиям половых признаков. И нам это не нужно. У нас достаточно подготовленных мужчин»,— сказал Кочемазов.

Контр-адмирал добавил, что в вооруженных силах много других специальностей, которые подходят женщинам.

Интервью Кочемазова приурочено к празднованию Дня моряка-подводника — 19 марта 1906 года подводные лодки в российском флоте были выведены в отдельный класс боевых кораблей.

В 2010 году женщинам разрешили служить на подводных лодках в США, в 2011 — в Великобритании. Также женщины-подводники есть в составе Вооруженных сил Италии.

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