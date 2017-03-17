Силовые структуры
 

СМИ назвали самую опасную для американского флота российскую подлодку

Перейти в «Мою Ленту»

Российская атомная подводная лодка проекта 885 и головная в проекте 885М «Казань», которая будет спущена на воду в марте 2017 года, может стать самым опасным потенциальным противником для ВМС США. Об этом пишет The National Interest.

«885М — это на самом деле первый корабль в своем классе. Он задумывался как значительное улучшение оригинального проекта 885», — заявил изданию специалист по российским вооруженным силам из Центра военно-морского анализа Майкл Кофман.

17 марта стало известно, что седьмая лодка проекта 885М «Ясень» будет заложена в Северодвинске в течение 2017 года.

В данный момент в составе флота находится головной атомоход семейства «Северодвинск», относящийся к проекту 885. Остальные лодки строятся по измененному проекту 885М. В 2009 году была заложена «Казань», в 2013-м «Новосибирск», в 2014-м «Красноярск», в 2015-м «Архангельск» и в 2016-м «Пермь».

Многоцелевые атомные подлодки проекта 885 оснащены восемью универсальными пусковыми установками, в которых могут быть размещены в общей сложности 32 крылатые ракеты разного назначения (из состава комплексов «Оникс» и «Калибр»), предназначенные для поражения кораблей и береговых объектов. Максимальная дальность их полета находится в диапазоне от 300 до 2,6 тысячи километров. Также лодка оснащена 10 торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра.

Водоизмещение лодок этого проекта приближается к 14 тысячам тонн, скорость хода превышает 30 узлов, а глубина погружения составляет около 600 метров.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Russia's Most Powerful Nuclear Attack Submarine Ever Is Almost Ready for Sea
В 2017 году в Северодвинске заложат седьмой атомоход проекта «Ясень»
Срок сдачи второго атомохода проекта «Ясень» сдвинут на год
Последние новости
СМИ назвали самую опасную для американского флота российскую подлодку
Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Дерек Уолкотт
В Пакистане перепутали Путина и Минниханова
Российские борцы греко-римского стиля выиграли Кубок мира
В США похитили ноутбук с планами Trump Tower и деталями по делу о почте Клинтон
СМИ рассказали о «разграбленных при Сталине» польских музеях
Турецкая газета изобразила Меркель в форме СС и с усиками Гитлера
Другие материалы рубрики
Силовые структуры
 — 
00:09 Сегодня

Вгонять краску

Как зарабатывают криминальные деньги на рынке искусства
19:49 Сегодня

Минобороны поделилось планами по строительству в Крыму катеров на подушке «Зубр»

14:18 Сегодня

Бывший лидер «России молодой» Мищенко получил два года за мошенничество

18:13 Сегодня

Остановлен проект создания военно-транспортного самолета Ил-214

Силовые структуры
 — 
00:07 15 марта 2017

Воры в загоне

Кто станет новым королем криминальной России
18:19 Сегодня

В Домодедово пресекли незаконный ввоз 15 детенышей обезьян

11:59 Сегодня

Профессионального игрока в покер из Чебоксар привлекли за неуплату налогов

16:38 Сегодня

Трамп потребовал в 8 раз увеличить бюджет программы истребителя 6-го поколения

Силовые структуры
 — 
00:06 16 марта 2017

30 адмиралов, Макартур и проститутки

В ВМС США разгорается крупнейший коррупционный скандал с сексуальным подтекстом
17:22 Сегодня

Фигуранток дела о хищениях в Нота-банке сестер Марчуковых отпустили домой

17:56 16 марта 2017

Бывшего главу Челябинской области Юревича заподозрили в получении взятки

15:03 Сегодня

Украине передали первых осужденных из крымских колоний

Россия
Принесите-ка мне, звери, ваших детушек
Как бизнес на живых игрушках десятилетиями остается законным в России
«Придут батальоны и начнут резню»
Российские политики о том, почему Донбасс оказался в блокаде и что с этим делать
Брат нашедшегося новосибирского физика сообщил о его психическом заболевании
Брокер Олег изнасиловал жительницу Москвы и проводил ее до метро
«"Исламское государство" может расползтись как опухоль»
Зампред комитета Госдумы по обороне — о роли России в Сирии и Донбассе
Песков объяснил отсутствие Медведева на заседании Совбеза
Коммунисты отказались демонстрировать единство с «Единой Россией»
Все материалы
Мир
A Socialist party activist glues a poster for Francois Hollande, Socialist party candidate in the French 2012 presidential election, over a poster of Nicolas Sarkozy, France's President and UMP candidate, along a street in Reze near Nantes, April 12, 2012Грехи, грешки и прегрешения
Как скандалы с кандидатами в президенты Франции влияли на исход выборов
Из ЕС в сексуальное рабство
Что вынуждает румынок отправляться на Сицилию, где их ждет неволя
A girl is surrounded by samurai warrior helmets made of paper during an event celebrating the upcoming Children's Day at Sensoji temple in Tokyo April 20, 2007. Samurai warrior armours are traditional symbols of celebrations on Children's Day, which will take place on May 5. Детский сад какой-то
Доверие к правительству Японии торпедировали патриотические речевки для дошколят
В Пакистане перепутали Путина и Минниханова
В США похитили ноутбук с планами Trump Tower и деталями по делу о почте Клинтон
Лидер «Боко Харам» опроверг освобождение пяти тысяч заложников
Трамп пожаловался на плохое поведение Северной Кореи
Все материалы
Бывший СССР
Петр ПорошенкоВвести паспортный контроль
Зачем Порошенко решил бороться с двойным гражданством на Украине
На бывшего мэра Ужгорода завели дело за сравнение украинского языка с хрюканьем
Военкоматы на Украине переименуют в центры социальной поддержки
Спикер Рады рассказал об отвоеванном сто лет назад у России Крыме
Глава СБУ поведал о попытке России развалить Украину руками гагаузов и русинов
Украинское гражданство оценили в 100 тысяч долларов
МИД Украины призвал к ответу посла Сербии за поездку депутатов скупщины в Крым
Все материалы
Финансы
Federal Reserve Chair Janet Yellen speaks during a news conference after a two day Federal Open Market Committee (FOMC) meeting in WashingtonОт Федрезерва с любовью
Поможет ли ФРС США разморозить экономику России
«Социальная помощь становится бессмысленной»
Чем уникальна российская бедность
Минфин разрешит россиянам покупать и продавать золото без уплаты налогов
Роструд вернул работникам более миллиарда рублей задержанной зарплаты
Банк России рассказал о дистанционном мошенничестве с картами
Новак лишил россиян надежды на выполнение идеи Медведева о тотальной газификации
Банкам разрешили брать комиссию за снятие наличных с карт Visa
Все материалы
Бизнес
Бонусный уровень
Скандально высокие премии сотрудников крупных российских компаний
StartTrack проведет мастер-класс для рестораторов
Продажи Lada в Европе выросли на 44 процента
Суд отклонил иск РЖД к Российской Федерации на семь миллиардов рублей
Под индийских огранщиков алмазов попробуют изменить российские законы
В США уголь уступил первенство газу при производстве электроэнергии
Россия и Индия договорились совместно привлекать инвесторов
Все материалы
Силовые структуры
Вгонять краску
Как зарабатывают криминальные деньги на рынке искусства
Воры в загоне
Кто станет новым королем криминальной России
30 адмиралов, Макартур и проститутки
В ВМС США разгорается крупнейший коррупционный скандал с сексуальным подтекстом
СМИ назвали самую опасную для американского флота российскую подлодку
Остановлен проект создания военно-транспортного самолета Ил-214
В Домодедово пресекли незаконный ввоз 15 детенышей обезьян
Трамп потребовал в 8 раз увеличить бюджет программы истребителя 6-го поколения
Все материалы
Наука и техника
Концепт ITS (Interplanetary Transport System)Разбор полетов
Почему SpaceX побеждает Россию в сфере коммерческих пусков ракет
Можно и так
Из крайней плоти новорожденных получили стволовые клетки
Подписание договора о продаже Аляски 30 марта 1867 года«Американцам было что скрывать»
Зачем Россия отдала Аляску США
НАСА показало трехмерный Пан
Астрономы показали ролик с гигантской космической спиралью
Роскосмос предсказал отказ США от российских ракетных двигателей
Раскрыто неожиданное влияние климата на тело человека
Все материалы
Спорт
«Пожилые женщины путают спортивный инвентарь с костылями»
Глава Федерации скандинавской ходьбы о ее пользе и олимпийских перспективах
Шипулин завоевал бронзу в спринте на последнем этапе КМ по биатлону
Российские борцы греко-римского стиля выиграли Кубок мира
Россиянки остались без медалей в спринте на заключительном этапе КМ по биатлону
Подсчитана прибыль российских клубов от участия в еврокубках
Фанаты МЮ подарили гостям из Ростова путеводители по Манчестеру на русском языке
Турецкий клуб заставил болельщика помыть 10 тысяч кресел на стадионе
Все материалы
Культура
Есть раса в НАСА
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Сплита» до «Скрытых фигур»
Главные сериалы весны
«Твин Пикс», «Фарго» и не только: что мы будем смотреть в ближайшие три месяца
«После Крыма мы уже не будем такими, как были раньше»
Зачем мужчине ехать воевать в Донбасс — версия Андрея Рубанова
СМИ рассказали о «разграбленных при Сталине» польских музеях
Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Дерек Уолкотт
Певица-трансгендер пришлет последний трек своего альбома за личную историю
Убийцу режиссера Тамары Якжиной приговорили к 13 годам колонии
Все материалы
Интернет и СМИ
«Уберите меня из интернета!»
Как украинская судья и «опасный поцык» оказались в ловушке сетевой популярности
Напалмом жег сердца людей
Ужасы вьетнамской войны в снимках одного из самых влиятельных фотографов XX века
Турецкая газета изобразила Меркель в форме СС и с усиками Гитлера
Бейонсе попросила маму перестать плохо шутить в Instagram
Ара из Калининграда снял стресс под «Лабутены»
При извержении Этны пострадала съемочная группа BBC
Умер автор мема «Ты втираешь мне какую-то дичь»
Все материалы
Ценности
Модельный ряд
Эклектика и сексуальность — в тренде среди посетительниц показов MBFW Russia
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia
MBFWR осень-зима 2017-2018: показы, гости, backstage
Montblanc выпустил первые смарт-часы совместно с Google
Грузинский бренд разрешил женщинам ходить с открытой грудью
Bulgari займется выпуском украшений в Валенце
Igor Gulyaev представил «одежду для великанов»
Estee Lauder показала универсальную восстанавливающую маску
Все материалы
Путешествия
Неизвестная Турция
Что смотреть в стране за пределами курортных зон и Стамбула
«Как пили, так и пьют»
Анатолий Корнеев (Simple) — о винной культуре, трендах, критиках и ценах
Заявления о росте турпотока из Китая в Россию назвали манипуляциями с цифрами
«Пропавшему» в Австрии туристу пригрозили выставить счет в две тысячи евро
Российский турист насмерть сбил пешехода в Таиланде
Путешественник из Северной Ирландии посетил все страны мира за 10 лет
Назван самый популярный у россиян способ покупки авиабилетов
Все материалы
Из жизни
Джун Томпсон То ли большая, то ли малая Медведица
Как худеет самая известная толстушка Америки
Амаль КлуниВстать, Амаль идет
Борьба с ИГ сделала супругу Джорджа Клуни одной из самых обсуждаемых женщин мира
Люди с безграничными возможностями
По следам «Евровидения»: самые знаменитые инвалиды в масс-культуре
Британского коллекционера признали виновным в убийстве бабочек
Анджелина Джоли встретилась в Лондоне с архиепископом Кентерберийским
В Британии нашли 11-летнюю беременную претендентку на звание самой юной матери
В Арканзасе подросток нашел алмаз в 7,44 карата
Все материалы
«Мерседес» GLC Coupe vs BMW X4
Почему MB GLC Coupe и BMW X4 оказались такими разными и кто из них лучше
Пикапы на стиле
Роскошные грузовики: комфорт пассажиров и большой — нет, БОЛЬШОЙ – багажник
Копы за работой
Крутые поступки крутых американских полицейских
На трех «горшках»
Настоящие спорткары с трехцилиндровыми двигателями
«Яндекс» потратит на бодрость таксистов 10 миллионов долларов
Индийской «Тате» предложили заняться «Кортежем»
Американскую молодежь научат обращаться с «палкой»
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Две трети россиян презрели старые квартиры
Фрэнк ГериСпугнули рыбу
Почему антисемиты изгнали из Канады создателя «танцующего дома»
«Наш дом — колония строгого режима»
История семьи, оказавшейся на грани распада из-за дачи
Цветам не место в доме
Почему дети мешают взрослым жить счастливо в собственных квартирах
Названы цены на частные дома в Крыму
Все материалы