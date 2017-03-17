Наплаванность подводников ВМФ побила показатели времен Советского Союза

Наплаванность (время, проведенное экипажами в море) подводных сил ВМФ России по итогам 2016 года впервые превысила позднесоветские показатели. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил начальник управления боевой подготовки ВМФ России Виктор Кочемазов.

«Общая наплаванность экипажей подводных лодок впервые с постсоветского времени превысила три тысячи ходовых суток, и этот показатель ежегодно растет», — сообщил Кочемазов.

По его словам, в последнее время значительно выросло число выходов дизельных и атомных подводных лодок в дальнюю морскую зону, а также возобновлены плавания атомных подводных крейсеров в арктических районах Северного Ледовитого океана.

Впервые в истории современной России осуществлено боевое применение подводной лодкой ракетного оружия: подлодка «Ростов-на-Дону» в декабре 2015 года выпустила из подводного положения четыре ракеты 3М14 комплекса «Калибр-ПЛ» по целям в восточной Сирии.