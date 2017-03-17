В 2017 году в состав ВМФ России вернут три отремонтированные субмарины

В 2017 году в состав флота вернут три подводные лодки, проходившие ремонт. Об этом в статье, опубликованной в газете «Красная Звезда», заявил главком ВМФ Владимир Королев.

Как отметил главком, в феврале 2017-го на северодвинской «Звездочке» вывели из эллинга ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-114 «Тула» проекта 667БДРМ «Дельфин», находившийся там на восстановлении технической готовности с декабря 2014 года. Атомоход сдадут флоту в конце 2017-го. После «Тулы» на ремонт встанет однотипный «Брянск».

В середине 2017 года с ремонта выйдет атомный подводный ракетный К-266 крейсер «Орел» проекта 949А «Антей». Лодка стояла в ремонте с 2012 года. В апреле 2015-го на ней произошел пожар, причинивший незначительные повреждения: пострадали системы погружения и всплытия, сгорели кабельные трассы размагничивающего устройства, а также звукоизоляционное покрытие цистерн главного балласта и прочного корпуса.

Кроме того, на Кронштадтском морском заводе должен завершиться ремонт дизель-электрической подлодки Б-806 «Дмитров», продолжавшийся с 2014 года. По первоначальным планам, лодку должны были передать военным еще в 2016 году.