Подлодки США стали вдвое чаще появляться рядом с Норвегией

Подводные лодки США и НАТО за минувшее десятилетие вдвое чаще заходили в норвежские порты. Об этом газете «Известия» рассказали в российском посольстве в Осло.

В частности, за 2018 год субмарины НАТО заходили в местные порты 27 раз. Российские дипломаты пояснили, что не видят сенсации в появлении подлодок в международных водах. Однако дипломаты обратили внимание на перестройку порта Грётсунд неподалеку от города Тромсё для обеспечения захода в порт подлодок США.

В норвежском минобороны подтвердили факт модернизации порта, добавив, что при этом объект останется обычным торговым портом. Военные пояснили, что свободный доступ для союзных подлодок является «жизненно важной частью норвежской оборонной политики и политики безопасности».

Эксперт пояснил изданию, что речь будет идти не об ударных силах, а присутствие в Грётсунде субмарин «будет носить скорее демонстративный и политический характер в стиле "это наша сфера влияния"».

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