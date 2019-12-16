НАТО ответит на небывалую активность российских подлодок

В НАТО зафиксировали небывалую активность российских подлодок с момента окончания холодной войны. Об этом сообщает RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Представитель альянса Оана Лунгеску в разговоре с агентством подчеркнула, что Россия постоянно усиливает операции под водой, в связи с чем НАТО ответит увеличением своих патрулей. В частности, активность замечена около Гренландии, Исландии и Великобритании. Кроме того, в Североатлантическом альянсе планируют выделять больше средств на противолодочную оборону.

В одном из негативных сценариев, который рассматривают в НАТО, описана вероятность, что российские подводные лодки могут повредить подводные кабели между Соединенными Штатами и Европой. Подчеркивается, что от этого зависит работа интернет-коммуникаций. Также подлодки России в Северной Атлантике рассматриваются в качестве угрозы работы гражданских торговых путей.

В августе сообщалось, что Великобритания опасается российских подводных лодок, которые из-за своей тихости угрожают ее безопасности. Отмечалось, что сейчас у России есть сверхтихие подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» (класс Kilo по классификации НАТО), которые могут быть незаметны для британцев. Военные опасаются, что российские подлодки могут незаметно отслеживать перемещения флота или подключаться к подводным интернет-кабелям.

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