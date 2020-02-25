Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Эрдогана

Речи о двусторонних контактах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта пока не идет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос о подготовке встречи. Его цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля.

Он уточнил, что в настоящий момент прорабатывается возможность встречи лидеров России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию.

Ранее во вторник Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой 5 марта. Он намерен обсудить ситуацию в Идлибе. По его словам, Москва и Анкара должны как можно скорее найти решение проблемы.

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