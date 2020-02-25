Эрдоган назвал дату встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным для переговоров по поводу конфликта в сирийском Идлибе. Он назвал согласованную дату — 5 марта, передает РИА Новости.

По словам турецкого лидера, Москва и Анкара должны как можно скорее найти решение проблемы. «Мы обсуждаем ее на высшем уровне как с Путиным, так с российскими коллегами из разведки, МИД», — подчеркнул Эрдоган. Он напомнил о том, что наступление правительственных войск на протурецких боевиков в Сирии грозит Турции наплывом миллионов беженцев, поэтому переговоры продолжаются.

23 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турецкая сторона не соблюдает условия договоренностей, достигнутых на встрече в Сочи в 2018 году.

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Это уже не первый случай, когда Москва и Анкара обвиняют друг друга в невыполнении условий соглашений по Сирии, в том числе и сочинского меморандума, подписанного в октябре 2018 года. Тогда стороны договорились создать в Сирии несколько демилитаризованных зон, в том числе в провинции Идлиб, и не проводить в них военных операций.

Похолодание в отношениях между Россией и Турцией в Сирии произошло в начале года, когда сирийская армия при поддержке российских вооруженных сил атаковала отряды оппозиции в Идлибе. Турция восприняла такие действия как враждебные, поскольку опасается, что они обернутся притоком беженцев на ее территорию. В ответ турецкая армия 20 февраля провела наступление, но была остановлена сирийскими войсками.

21 февраля Эрдоган также обвинил Россию в невыполнении сочинских договоренностей. Это произошло после телефонного разговора с российским коллегой.

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