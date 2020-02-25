Российские мусорные компании оказались на грани краха

Российские региональные мусорные операторы оказались на грани краха, рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК глава «Российского экологического оператора» Илья Гудков.

По его словам, банкротство в настоящее время угрожает 11 компаниям. По сравнению с осенью 2019 года их количество сократилось — тогда финансовые трудности испытывал 21 оператор. К концу года число еще снизилось — до 16.

Материалы по теме Капля за каплей Нищие американцы сдают кровь ради денег. Испанская семья сумела заработать на этом состояние

Риск банкротства, по словам Гудкова, вызван кредиторской задолженностью, погасить которую компаниям будет сложно из-за низкой собираемости платежей за вывоз отходов. При этом в случае, если риск реализуется и отдельные операторы прекратят существование, власти этих регионов должны будут заменить их муниципальными учреждениями.

В 2019 году в России стартовала мусорная реформа. В рамках нее был создан «Российский экологический оператор» (РЭО), возглавляемый Гудковым. В его задачи входит контроль за деятельностью региональных операторов по вывозу твердых бытовых отходов, а также организация концессий с частными компаниями, по условиям которых последние строят необходимые инфраструктурные объекты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!