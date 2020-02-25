Доллар взлетел

Курс доллара взлетел и превысил отметку в 65 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 13:30 американская валюта стоит 65,33 рубля, прибавив более 2 процентов.

В то же время курс евро превысил 71 рубль: это произошло впервые с начала декабря 2019-го. К закрытию прошлых торгов евро вырос на 2,24 процента и стоит 71,09 рубля.

Ранее во вторник, 25 февраля, российский рубль ослаб по отношению к доллару. Это произошло, в частности, из-за распространения коронавируса. Кроме того, индекс Мосбиржи потерял 1,42 процента и опустился до 3061,82 пункта. Индекс РТС обвалился на 2,73 процента, до 1483 пунктов.

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