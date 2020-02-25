Российские школьники сняли на видео падение пьяного учителя на уроке

ВКазани Поймут | Главное сообщество Казани / Вконтакте

Учитель технологии азнакаевской школы №7 в Татарстане пришел на урок сильно пьяным и упал со стола. Присутствовавшие на уроке школьники сняли это на видео, оно опубликовано в группе «ВКазани Поймут | Главное сообщество Казани» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мужчина сидит на парте, покачивается и держит в руке предмет, похожий на обрезок трубы. Слышна его бессвязная речь и детские крики. В какой-то момент педагог теряет равновесие, падает спиной на пол и лежит. Один из детей шутливо говорит: «Умер».

В комментариях к посту есть ответ от управления образования Азнакаевского района республики. В нем сказано, что инцидент произошел 13 февраля. Было проведено служебное расследование, преподаватель уволен. «С учениками и их родителями, ставшими свидетелями инцидента, проведена этическая беседа», — добавили в ведомстве.

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