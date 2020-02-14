Отчитавшая школьницу за фигуру директриса расплакалась после попадания на видео

Директриса школы в Петрозаводске, отчитавшая восьмиклассницу за короткую юбку и «толстоватые» ноги, испугалась и расплакалась, когда узнала, что девочка сняла их разговор на видео. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала мать школьницы Олеся Кондратьева.

«Директор заплакала, и у нее задрожали руки. Все, что она могла сказать — "я прошу прощения"», — сказала родительница.

По ее словам, до того, как руководительница образовательного учреждения узнала о существовании ролика, она вела себя грубо, запугивала семью и оскорбляла ученицу. После воспитательной беседы с девочкой, которая пыталась защитить одноклассницу в конфликте с учителем, директриса позвонила ее матери и потребовала немедленно явиться, иначе она обратится в полицию. Кондратьева пришла на следующий день и была вынуждена слушать жалобы на дочь, которую обвиняли во вранье. Родительница сообщила о видео в самом конце встречи. По словам женщины, после этого от нее и восьмиклассницы отстали и дали закончить учебный год. Сейчас девочка учится в другом месте.

Ролик был снят в 2018 году, но опубликовали его только недавно. На кадрах женщина отчитывает школьницу за внешний вид, говорит, что у нее «не модельные ноги», и короткую юбку ей носить с такой фигурой нельзя. «Ты в зеркало-то смотришься?», — добавляет педагог.

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