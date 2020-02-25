Родственники обвинили похищавшего деньги мошенника в инсценировке самоубийства

Гражданин Великобритании якобы совершил самоубийство на Бали, но его родственники и знакомые подозревают, что это была инсценировка. Об этом сообщает издание Daily Mail.

58-летний Шон Флинн (Sean Flynn) обвиняет своего 39-летнего племянника Райана Флинна (Ryan Flynn), также известного под именем Райан Рот в инсценировке самоубийства и многочисленных эпизодах мошенничества.

Шон утверждает, что Райан похитил у своей ныне покойной бабушки около 20 тысяч фунтов (1,6 миллиона рублей), лишив ее сбережений на жизнь. Он покинул родной английский город Саутгемптон, графство Хэмпшир, и жил в различных странах мира, где занимался мошенничеством. В частности, британец организовывал благотворительные фонды и вымогал деньги у граждан, а затем закрывал эти организации.

Райан уехал в Америку, где пытался вести роскошный образ жизни и участвовал в создании фильмов и телепередач. Тогда он сменил фамилию с Флинн на Рот. На личном сайте Райана говорится, что он «начал путешествовать по миру в 21 год и жил в Лондоне, Париже, Токио, Бангкоке, Сиднее, Окленде и Лос-Анджелесе». Он утверждает, что рано начал вести бизнес и что достиг успеха в разных профессиях: писатель, тренер по теннису, организатор мероприятий, арт-консультант, советник по инвестициям, куратор и член жюри кинофестивалей.

Знакомые Райана начали беспокоиться о нем в прошлом месяце после того, как 20 января был найден брошенный мотоцикл британца, припаркованный на вершине обрыва в деревне Пекат. Ближе к обрыву была найдена сумка со шлемом, бутылкой алкоголя и письмом его последней возлюбленной.

В предсмертной записке он извинялся перед своей девушкой по имени Элис и признавался ей в любви. Также британец написал, что ее вины в произошедшем нет. Элис, предположительно, из Гонконга, говорила с полицией после исчезновения мужчины и сказала, что у них не было проблем в отношениях. Спасатели не обнаружили ни тела Райана, ни признаков падения кого-либо с обрыва.

И Шон Флинн, и бывшая девушка Райана Карен Джин Бек (Karen Jin Beck), с которой он встречался с 2009 по 2012 годы, предполагают, что Райан мог инсценировать самоубийство, чтобы начать новую жизнь.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии встретила в ресторане своего бывшего парня, которого два года считала умершим. Ее возлюбленный занял у нее денег и пропал, а позже его мать сообщила ей, что его убили байкеры.

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