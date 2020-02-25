Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в возрасте 91 года. Об этом на своей странице в Twitter сообщает египетское независимое издание Mada Masr.

24 февраля адвокат сообщил, что Мубарак находится в реанимации. В отделение интенсивной терапии его перевели из-за проблем со здоровьем, возникших после операции на кишечнике. Ее провели в военном госпитале некоторое время назад. Отмечалось, что состояние бывшего главы государства улучшилось, но не было полностью стабильным, писала газета Egypt Independent.

Мубарак был президентом Египта в течение 30 лет — с 1981-го по 2011 год. Он ушел в отставку после массовых протестов населения во время так называемой «арабской весны». После его приговорили к пожизненному заключению за участие в убийстве демонстрантов, выступавших против правительства, однако на повторном суде он был оправдан и освобожден в 2017-м. Оба его сына Алаа и Гамаль отсидели сроки в тюрьме за коррупцию.

17 июня 2019 года умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси, пожизненно лишенный свободы. Он скончался во время заседания суда в Каире.

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