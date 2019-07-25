Умер президент Туниса

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси скончался. Об этом говорится в заявлении администрации главы государства, передает Reuters.
Эс-Себси было 92 года. Сообщается, что в среду, 24 июля, его доставили в военный госпиталь. Конкретная причина смерти не называется.
В последние месяцы президента несколько раз госпитализировали в связи с проблемами со здоровьем. В частности, в июне сообщалось, что его доставили в больницу и он находился в критическом состоянии.
Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году. До этого он был спикером парламента при свергнутом президенте Бен Али. В разное время, начиная с 1960-х годов он занимал посты министра иностранных дел, внутренних дел, обороны и премьер-министра.
17 июня бывший президент Египта Мухаммед Мурси, пожизненно лишенный свободы, умер во время заседания суда в Каире.