Бегун сломал ногу и десять часов полз на морозе за помощью

Бегун в американском штате Вашингтон сломал ногу и десять часов полз на четвереньках, чтобы позвать на помощь. Об этом сообщает издание The Mirror.

26-летний спортсмен Джозеф Олендорф (Joseph Olendorf) упал и сломал ногу в голени во время зимней пробежки в национальном парке «Олимпик». Он не мог позвать на помощь, так как его мобильный телефон в этом месте не ловил.

Чтобы добраться до зоны приема сигнала, Олендорфу пришлось на четвереньках проползти около 10 километров по каменистой и грязной заснеженной тропе. Он был одет только в шорты и футболку и боялся замерзнуть насмерть. Мужчина стер колени до крови.

Спасатели нашли его спустя десять часов, около 4:30 утра. Спортсмен рассказал, что отчаянно пытался выжить, так как не хотел расстраивать свою семью. «Я не хотел, чтобы моей семье сообщили, что я умер в глуши. Я думаю, это было бы невыносимо», — сказал он.

Олендорфу оказали первую помощь при гипотермии и вертолетом доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что полиция американского штата Аляска спасла мужчину, который выжил, находясь 23 дня на морозе в отдаленной местности после того, как сгорел его дом. Поиски начались из-за того, что от мужчины несколько недель не поступало сообщений.

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