Показана новая коллекция кружевного белья для мужчин

Австралийский бренд Hommemystere показал новую коллекцию кружевного белья для мужчин. Фотографии ассортимента появились на сайте марки.

В коллекции представлены модели бюстгальтеров и трусов различных форм, а также несколько боди. Продукция бренда изготавливается из шелка, сатина, кружева и полиамида. Все вещи представлены в пяти размерах: от S до XL.

Так, например, новый комплект нижнего белья Coco, который состоит из прозрачного бюстгальтера и трусов из такой же ткани, представлен в двух цветах: черном и белом. Его стоимость на сайте марки составляет 50 долларов (3266 рублей).

Фото: shop.hommemystere.com 1 /2

«Посадка комплекта просто невероятная. Я рекомендую новый дизайн, так как он самый удобный из всех, которые у меня уже есть», — написал покупатель в отзывах под ним.

Другой пользователь восхитился розовым боди с белым кружевом и прозрачной тканью на спине за 28 долларов (1829 рублей). «Этот предмет нижнего белья практичный и сексуальный одновременно, а такое редко можно найти», — отметил он.

В августе 2018 года очередную коллекцию нижнего белья для мужчин марки Hommemystere, которая включала в себя множество моделей бюстгальтеров и трусов, одобрили покупатели бренда. Один из них написал, что «они потрясающие, очень качественные и сексуальные». «Моя девушка в восторге, когда я надеваю бюстгальтер и трусы в тон», — поделился своим мнение еще один.

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