Россияне признались в нехватке времени на личную жизнь из-за работы

Более половины работающих россиян испытывают нехватку времени на личную жизнь, следует из данных опроса сервиса «Работа.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»). В этом признались 54 процента респондентов из числа младших специалистов.

46 процентов опрошенных младших специалистов рассказали, что не могут найти баланс между работой и личной жизнью. Среди менеджеров среднего звена этот показатель равняется 49,6 процента

Также респонденты отвечали на вопрос о том, находят ли они время на профессиональное развитие. 48 процентов ответили, что не находят и не собираются ничего менять. Еще 12 процентов не имеют возможности совершенствоваться, но хотели бы исправить положение.

Материалы по теме Капля за каплей Нищие американцы сдают кровь ради денег. Испанская семья сумела заработать на этом состояние

12 процентов ответили, что читают бизнес-книги, такая же доля респондентов посещает тренинги. Два процента ходит на форумы, 14 процентов советуются с наставниками.

Среди менеджеров среднего звена распределение другое: 24 процента читает бизнес-книги, 20 процентов посещает тренинги, шесть процентов — форумы и другие мероприятия, 11 процентов советуются с наставниками. При этом 34 процента признались в нехватке времени, но отметили, что хотели бы исправить ситуацию, пять процентов — не хотели бы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!