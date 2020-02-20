Россияне назвали главные причины переработок

Почти всем россиянам приходится задерживаться на работе. Половина сотрудников и руководителей делают это несколько раз в неделю, каждый пятый — ежедневно. Об этом говорится в исследовании сервиса управлением бизнесом «Мегаплан», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В среднем граждане проводят на рабочем месте на два часа в день больше положенного, при этом в 80 процентах случаев за это не доплачивают.

Главной причиной переработок 70 процентов респондентов назвали нехватку времени на выполнение задач. Еще 21 процент отметил, что задерживаются на работе из-за «особенностей рабочего процесса». 25 процентов работников также признались в любви к профессии, еще 21 процент сказал, что работать вечером им комфортнее. Руководители и бизнесмены говорили в два раза чаще о любви к работе (41 процент) и о вечерней продуктивности (35 процентов). Еще 13 процентов участников исследования сообщили, что просиживают время в офисе, чтобы переждать пробки.

В «Мегаплане» также выяснили, что, по мнению респондентов, должно помочь решить проблему переработок. 66 процентов руководителей и 48 процентов подчиненных назвали таким решением новые технологии, которые позволят автоматизировать некоторые процессы. Также работники видят выход в выплате премии за дополнительные рабочие часы, найме дополнительных сотрудников, необходимости начальникам следить за объемами выдаваемых заданий. Среди руководителей половина считает, что работники не умеют управлять своим рабочим временем. Лишь треть призналась, что надо уменьшать нагрузку.

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