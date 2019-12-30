Россияне оказались недовольны работой

Больше половины — 52 процента — россиян оказались недовольны своей работой, следует из результатов опроса аналитического центра НАФИ, опубликованных на сайте организации.

Среди причин неудовлетворенности работой назывались низкая зарплата, задержки при ее выплатах, плохие условия труда, а также переработки.

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При этом четверть опрошенных оказались довольны нынешним местом работы и готовы рекомендовать его друзьям и знакомым. Поводом для этого послужили высокая зарплата, стабильность предприятия, хороший коллектив и удобный график.

За последние три года доля россиян, удовлетворенных работой, выросла на 12 процентных пунктов — с 12 процентов. В то же время сократилась доля тех, кого рабочее место не устраивает, — три года назад их было 55 процентов.

77 процентов участников опроса не собираются менять работу в течение ближайших шести месяцев.

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