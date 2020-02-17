В России задумали смягчить наказание за невыплату зарплаты

Госсовет разработал предложения по частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях в России. В частности, там задумали смягчить наказание за невыплату зарплаты. Эти инициативы изложены в проекте перечня поручений президента, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Авторы хотят, в том числе, отменить уголовное преследование за невыплату зарплаты. Сейчас это грозит лишением свободы на срок до пяти лет. Также в Госсовете предложили исключить уголовную ответственность за невыполнение контрактов. Также среди предложений есть механизм, который подразумевает замену тюремных сроков на штрафы за экономические преступления. Предполагается, что они должны быть сопоставимы ущербу по делу.

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В декабре прошлого года Минюст выступил с предложением ужесточить наказание за задержку зарплат. В ведомстве полагают, что количество штрафов за невыплату заработной платы в срок должно равняться числу сотрудников, не получивших деньги. Сейчас по закону это влечет за собой штраф от 30 до 50 тысяч рублей вне зависимости от количества работников, не получивших денежные отчисления.

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