Стал известен размер желаемой зарплаты россиян

Более четверти россиян хотели бы получать зарплату от 100 до 200 тысяч рублей. Об этом стало известно из опроса сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру», данные которого приводит RT.

Аналитики указывают, что в среднем по стране россияне хотят зарабатывать 92 тысячи рублей в месяц, а зарплата менее 30 тысяч рублей устроила бы лишь четыре процента опрошенных.

В зависимости от региона проживания и пола респондентов размер желаемого ежемесячного дохода отличается. Так, москвичи идеальной зарплатой считают 104 тысячи рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга — 102 тысячи рублей. Мужчины хотят получать 103 тысяч рублей, а женщины — 80 тысяч рублей.

В среднем жители Новосибирска хотят получать 90 тысяч рублей в месяц, в Ростове-на-Дону желаемая зарплата — 87 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде — 70 тысяч рублей.

Ранее опрос показал, что 74 процента россиян в 2020 году хотят сменить работу. Большинство недовольны заработной платой, еще четверть решили поменять сферу деятельности и «попробовать что-то принципиально новое». Также среди причин увольнения респонденты отмечали большой объем работы и плохие отношения с начальством.

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