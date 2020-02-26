Украинец попытался совершить суицид под окнами офиса Зеленского

Мужчина попытался совершить суицид под окнами офиса президента Украины Владимира Зеленского, пишет «Страна.ua».

Пострадавшего удалось быстро остановить, он госпитализирован с ожогами легкой степени. Перед этим он успел рассказать журналистам, что прибыл в Киев из Сумской области, но не участвует в проходящих в столице митингах медработников, которые протестуют против оптимизации больниц.

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По словам мужчины, чиновники местного сельсовета при помощи сотрудников Геокадастра украли у него землю, не дав провести распаевку. Походы по инстанциям не дали результата, тогда он прибегнул к крайним мерам.

Распаевка сельскохозяйственных земель на Украине, находящихся в коллективной собственности предприятий, регламентируется соответствующим законом от 1995 года. Согласно ему, право на земельный пай имеют работники и пенсионеры предприятия, чья земля проходит процедуру распаевки. Выдача паев массово проходила в 1990-х с многочисленными нарушениями, сейчас эти участки становятся предметами нелегальных сделок, поскольку на продажу земли в стране действует мораторий.

На Украине готовится новая земельная реформа, которая отменит мораторий на покупку сельскохозяйственных участков в том числе и для иностранцев. Изменения должны вступить в силу осенью следующего года. Законопроект вызвал массовые протесты аграриев.

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