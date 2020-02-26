Рыбачка вытащила из воды странное извивающееся ядовитое существо

В американском городе Порт-Изабел, штат Техас, женщина поймала в море необычное существо, оказавшееся опасным ядовитым червем. Об этом сообщает издание USA Today.

Алисса Рамирес (Alyssa Ramirez) рыбачила на причале вместе с матерью. Когда она в очередной раз смотала леску на катушку, то увидела, что в приманку вцепилось странное существо. «Я засмеялась, потому что это определенно была не рыба», — говорит Рамирес.

Она сняла существо на видео и отправила ролик в департамент парков и дикой природы Техаса. Специалист изучил присланные кадры и пришел к выводу, что девушка выудила червя, который относится к виду Hermodice carunculata.

Такие черви встречаются в тропической Западной Атлантике и покрыты полыми щетинками с ядом. Если прикоснуться к щетинкам, она обломятся и впрыснут под кожу мощный нейротоксин. Пострадавший испытывает жгучую боль, которая не проходит несколько часов.

«К счастью, мне не пришлось трогать это существо, потому что оно само отпустило мою приманку, — говорит Рамирес. — По тому, как оно двигалось, по его красной окраске, было ясно, что к нему лучше не прикасаться. Я положила его на перила причала, сняла видео и фото. Оно несколько минут извивалось, а потом само свалилось в воду».

Ранее сообщалось, что на берег шотландского города Абердин выбросило гигантский скелет неопознанного существа. Останки были найдены через несколько часов после шторма «Сиара».

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