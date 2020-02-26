Иностранцы пожаловались Путину на российскую таможню

Иностранцы-участники российского рынка автомобильных грузоперевозок пожаловались президенту Владимиру Путину на российскую таможню, пишет «Коммерсантъ». Компании недовольны практикой взимания штрафов под якобы надуманным предлогом и требуют изменить законодательство.

Главные претензии перевозчиков вызывает поведение таможенников при оформлении пересекающих российскую границу грузов. Те, по словам авторов обращения, часто обнаруживают несуществующие нарушения, например, перевес и несоответствие товара накладной — для этого «на весах размещаются посторонние предметы».

Материалы по теме Капля за каплей Нищие американцы сдают кровь ради денег. Испанская семья сумела заработать на этом состояние

В результате компании штрафуют, в отдельных случаях товар портится или похищается. Кроме того, таможенники нарушают прописанные в правилах сроки. Так, время оформления транзита на многосторонних автомобильных пунктах пропуска вместо положенных четырех часов растягивается до двух суток, а досмотр на складах временного хранения длится месяц вместо двух дней.

Увеличенное время оформления чревато для перевозчиков платой за хранение груза, а также срывом сроков его доставки. Отдельные претензии перевозчиков адресованы Выборгской таможне, нарушения на которой якобы происходят чаще, чем на остальных. Авторы обращения просят президента внести правки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и снизить штрафы за перевес груза.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!