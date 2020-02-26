Дочь нашла исчезнувшего 33 года назад отца по объявлению о продаже квартиры

Гражданка Казахстана, в настоящее время проживающая в Турции и с 1987 года не видевшая своего отца, смогла связаться с ним при помощи объявления о продаже квартиры. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Наталья Зорина (имя изменено по просьбе героини) родилась в 1984 году в казахском Шымкенте. Когда ей было три года, родители сильно поссорились, после чего отец ушел из дома и больше не возвращался, а затем переехал в Якутск. «До 2000 года он исправно присылал алименты, — рассказала женщина. — Так мы хоть знали, что он живой, работает. А потом выросли, и эта ниточка оборвалась. Ни письма, ни телеграммы. Мы много раз старались расспросить маму о папе, но она пресекала такие разговоры».

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Повзрослев, Наталья вышла замуж, переехала в Стамбул, родила двух детей. Отыскать исчезнувшего отца она решила в начале 2020 года. Женщина направила запрос в МВД Якутии, откуда спустя несколько дней прислали адрес дома, где зарегистрирован ее родитель. Телефон отца в полиции пообещали выяснить позже.

Не захотев ждать несколько дней, Наталья нашла в интернете объявление о продаже квартиры в том же доме. Позвонила женщине, которая опубликовала объявление, и попросила ее помочь связаться с отцом. «Она удивилась, но в тот же день сходила к нему в квартиру на первом этаже. Взяла его номер и передала ему мой», — рассказала Наталья.

Еще через день отец сам позвонил дочери, но она не смогла ответить, так как была на работе. Между ними завязалась переписка. Наталья узнала, что отец ранее пытался отыскать свою семью в Казахстане, но не смог — бывшая супруга и дети (у Натальи есть брат) тогда переехали. Женщина планирует в дальнейшем поддерживать связь с родителем.

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