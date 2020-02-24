Россиянин вышел в магазин за детской смесью и пропал

Житель Челябинска Семен Тютюев пропал после того, как вышел в магазин за детской смесью. Об этом сообщает портал 74.ru со ссылкой на его супругу Юлию.

По ее словам, около 12 часов ночи 21 февраля мужчина ушел в супермаркет, расположенный на Тополиной аллее. По камерам видеонаблюдения удалось выяснить, что следом за ним зашел мужчина и купил скотч, перчатки и три энергетика, и стал ждать Семена. «Когда муж вышел, они о чем-то поговорили недолго, потом Сема положил пакеты с продуктами в свою машину, а затем сел в неизвестный темный внедорожник», — сказала она.

Тревогу забили через два часа — Юлия позвонила мужу, но его телефон был выключен. На следующий день она обратилась в полицию. «В настоящее время проводятся разыскные мероприятия», — сообщили в управлении МВД по Челябинской области.

23 февраля стало известно о пропаже 15-летней россиянки в Мексике. Генеральная прокуратура штата Халиско объявила «желтую тревогу» в связи с исчезновением. Позднее стало известно, что она была найдена. Она жива и здорова. Подростка не похищали, россиянка сама ушла из дома.

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