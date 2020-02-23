В Мексике пропала 15-летняя россиянка

Генеральная прокуратура мексиканского штата Халиско объявила «желтую тревогу» в связи с исчезновением в городе Тлахомулько трех несовершеннолетних девушек, среди которых — 15-летняя россиянка. Об этом сообщает РИА Новости.

Девушки пропали 17-19 февраля, две другие исчезнувшие являются гражданками Мексики 16 и 17 лет. Согласно заявлению прокуратуры, подростки в опасности и могли стать жертвами преступления.

Как рассказал почетный консул России в Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро, перед исчезновением 17 февраля россиянка Лилиана И. была дома со своими братьями и ушла, ничего никому не сказав. В тот же день семья девочки обратилась в полицию.

По словам консула, связаться с отцом девочки, чтобы уточнить ситуацию, уже какое-то время не получается. «Полагаю, что это связано с действиями полиции, ведущей сейчас поиски девочки», — сказал он, добавив, что сейчас известно лишь то, что девочка пропала.

В июле 2019 года в Мюнхене пропали две россиянки — Мария Герцуски ее 16-летняя дочь Татьяна. По словам мужа пропавшей Романа Х., они собирались пройтись по магазинам, ушли из дома и не вернулись. Роман в тот же день написал заявление о пропаже вместе с бывшим мужем Марии. Позже полиция предположила, что россиянки могли быть убиты.

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