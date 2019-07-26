Найден вероятный убийца пропавших в Германии россиянок

Немецкая полиция арестовала мужчину по подозрению в убийстве двух россиянок, пропавших ранее в Мюнхене. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, под стражу взяли 44-летного Романа Х. Мужчина, предположительно, расправился со своей 41-летней женой Марией Герцуски и ее 16-летней дочерью Татьяной.

В то же время где находятся тела, до сих пор неизвестно. «Фонтанка» со ссылкой на Bild пишет, что их активно ищут в лесном массиве к востоку от города. Для этого задействован вертолет с тепловизором, сотни человек и собаки.

Как сообщается, Роман — выходец из Петербурга и его подозревают в непреднамеренном убийстве. Отмечается, что мужчина дает сбивчивые показания. По его словам, 13 июля жена с падчерицей собирались пройтись по магазинам, ушли из дома и не вернулись. Роман в тот же день написал заявление о пропаже вместе с бывшим мужем Марии.

«Фонтанка» пишет, что подозреваемый — Роман Шищенко. Он уроженец Томска, но большую часть жизни провел в Петербурге. Мужчина эмигрировал в Германию по программе репатриации в конце 2000-х и ранее не имел проблем с законом.

Ранее сообщалось, что полиция предположила, что пропавшие россиянки могли быть убиты. Известно, что Мария каждые два месяца навещала отца, который живет в Москве. Также она звонила ему каждый день, однако с 13 июля звонки прекратились. При этом полиция исключила версию о том, что россиянки могли уехать в другую страну, так как их паспорта остались в квартире.

О то, что две россиянки объявлены в розыск стало известно 18 июля.

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