Спектакль «Кыся» отметит свое 20-летие

Спектакль «Кыся» по одноименной повести Владимира Кунина отметит свое 20-летие в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Постановку покажут 11 апреля на сцене Crocus City Hall в 19:00. Главные роли в ней исполнят Дмитрий Нагиев и Игорь Лифанов. Кроме того, в спектакле примут участие такие артисты, как Николай Дик, Дмитрий Блажко, Валерий Смекалов, Дмитрий Кения, Дмитрий Быстревский, Дарья Перова, Елена Мелешкова. Режиссером выступает Лев Рахлин.

«Кыся» рассказывает о похождениях кота, обладающего душой. В Москве спектакль показывали на сцене МХАТа, Театра Вахтангова, «Сатирикона», «Сатиры», Театра эстрады и других.

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