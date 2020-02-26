Тучная британка похудела вдвое и стала первой красавицей страны

Жительница английского города Гримсби, графство Линкольншир, похудела вдвое и выиграла в конкурсе «Мисс Великобритания — 2020». Об этом сообщает издание Daily Mail.

В пятницу, 21 февраля, 26-летняя британка Джен Аткин (Jen Atkin) получила титул первой красавицы страны. В ходе состязания девушка рассказала, что для победы в конкурсе она активно занималась спортом и за два года сбросила 51 килограмм. В 2018 году она уже принимала участие в этом конкурсе и заняла второе место.

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Аткин призналась, что раньше ее вес составлял около 108 килограммов. Благодаря усиленным тренировкам и здоровому образу жизни ей удалось похудеть до 57 килограммов. «Три года назад я и представить себе не могла, что выиграю "Мисс Великобритания", — утверждает она. — Упорная работа и правда приносит свои плоды».

Она также известна как кантри-певица. В 2018 году британка выпустила свой первый сингл и заняла второе место в национальных чартах. «Весной я планирую выпустить второй сингл», — поделилась Аткин своими планами на будущее.

В январе сообщалось, что многодетная жительница Санкт-Петербурга стала победительницей прошедшего в столице Болгарии Софии конкурса «Миссис Вселенная Классик — 2020». На конкурсе талантов 45-летняя мать четверых детей исполнила песню Besame Mucho.

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