Пушков прокомментировал «нападение» грузинских журналисток на Лаврова

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал напор грузинских журналисток, пытавшихся получить ответ у министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом он написал в своем Twitter.

Он рассказал, что также в свое время сталкивался с манерой их работы. Они «берут за образец худшие примеры агрессивно-истеричной журналистики. Им кажется, что ответ они должны выдрать с корнем», — пояснил политик.

25 февраля Лавров раскритиковал грузинских журналисток за слишком напористое поведение в отделении ООН в Женеве. Репортерки перегородили проход министру и начали выкрикивать вопрос, посетит ли дипломат Тбилиси. «Вы больные, девочки», — ответил глава российского внешнеполитического ведомства.

Позднее представитель российского МИД Мария Захарова назвала действия грузинских журналисток «жалким зрелищем». По ее словам, пытаясь пробиться к министру, журналистки кричали и толкались. «Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед», — отметила спикер МИД.

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