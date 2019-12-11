Российским журналистам запретили присутствовать на переговорах Лаврова и Трампа

Российских журналистов не пустили на встречу американского президента Дональда Трампа и главы российского МИД Сергея Лаврова. На это обратил внимание корреспондент портала News.ru.
Сообщается, что туда не попал даже личный фотограф Лаврова. Из-за запрета на переговоры в Овальный кабинет прошли только американские фотографы.
Портал отмечает, что подобная ситуация произошла и два года назад, на прошлой встрече американского лидера и российского дипломата. Тогда на переговоры пустили личных фотографов с обеих сторон. Однако один из россиян, работавший и в МИД, и в информагентстве, выставил фотографии с переговоров со своим текстом. Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона.
Ранее Лавров отмечал, что американский президент понимает выгоду от добрых отношений с Россией. При этом министр счел, что не все в США разделяют такой настрой. По его словам, некоторые всячески мешают нормализации отношений сторон.
Глава МИД прибыл в Вашингтон 10 декабря на переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. Также он встретился с Трампом, их беседа продлилась около 45-50 минут. В последний раз американский президент и российский министр общались лично в мае 2017 года.