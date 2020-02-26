Умер один из основателей группы Mazzy Star Дэвид Робэк. Об этом сообщает издание Pitchfork.

Причина смерти не уточняется. Американскому продюсеру и мультиинструменталисту был 61 год.

Музыкант родился и вырос в Лос-Анджелесе. В 1980-х годах он играл в группе Rain Parade, исполняющей психоделический рок. После релиза первого альбома Emergency Third Rail Power Trip Робэк покинул коллектив и присоединился к Rainy Day, а затем основал свою собственную группу — Opal, которая была переименована в Mazzy Star в 1989 году. Робэк не только писал песни для коллектива, но также играл на гитаре, синтезаторе и фортепиано. В качестве вокалистки Mazzy Star выступала Хоуп Сандовал.

11 февраля стало известно о смерти британского продюсера, диджея и одного из пионеров эйсид-хауса Эндрю Уэзеролла. Он скончался в возрасте 56 лет из-за легочной эмболии. Уэзеролл создавал ремиксы на треки таких артистов, как Бьорк, New Order, Manic Street Preachers и My Bloody Valentine, а также занимался продюсированием альбома Screamadelica группы Primal Scream.