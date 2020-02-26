Придуман способ сделать путешествие в экономклассе комфортным

Авиакомпания Air New Zealand представила прототип кроватей для экономкласса Economy Skynest. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно концепции, в салоне будут размещаться секции с шестью двухъярусными кроватями длиной два метра и шириной 58 сантиметров. К каждому спальному месту прилагается постельное белье и беруши. Кроме того, секции оснащены специальными осветительными приборами, которые улучшают качество сна.

Таким образом, специалисты придумали способ сделать длительные перелеты комфортнее. Для этого они в течение трех лет исследовали потребности клиентов.

Представители авиакомпании уточнили, что планируют внедрить Economy Skynest на длительных беспосадочных авиарейсах, которые предусматривают 18-часовой перелет.

В декабре 2019 года британская компания Universal Moment представила разработку инновационных сидений, благодаря которым перелет в экономклассе самолета станет комфортнее. По задумке инженеров, когда пассажир будет откидывать спинку кресла, по обе стороны от него откроются две мягкие вертикальные панели для сна.

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